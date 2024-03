Na dobry początek

Po potwierdzeniu tych informacji świat gospodarczy odetchnął z ulgą. Bo Chiny nadal są ważną siłą napędową światowego rozwoju, przyczyniają się do blisko 30 procent światowego wzrostu gospodarczego. Oczywiście komentatorscy malkontenci zawsze mogą przypomnieć dane z poprzednich dekad, kiedy chiński PKB potrafił rosnąć w tempie aż 15 procent rocznie i starać się zdewaluować zeszłoroczny wynik. Ale jeśli przypomnimy, że w tym samym 2023 roku wzrost PKB w USA, ciągle największej światowej gospodarce, wzrósł jedynie o 1,5 procenta, a niemieckie PKB, ciągle największej gospodarki w Unii Europejskiej, spadło o 0,3 procenta, to chińskie " skromne" 5 procent jest jednak imponujące. Dla przypomnienia polskie PKB urosło o 0,3 procent. I choć nie był to słaby wzrost w Unii Europejskiej, to w Polsce najgorszy od czasów jej przynależności do Unii Europejskiej.