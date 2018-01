Na Kasprowy w adidasach. Turyści znów wykazali się bezmyślnością

Ambitne pomysły często potrafią doprowadzić do tragedii. Poświadczyć mogą to Rafał Raczyński i Łukasz Mucha, którzy schodząc z Kasprowego Wierchu spotkali grupę turystów w sportowym obuwiu. Cała grupa po kolana brodziła w śniegu w drodze na szczyt. Autorzy relacji apelują: uważajcie w górach!

Rafał i Łukasz swoją historią podzieli się na facebookowym profilu "Tatromaniak". Schodząc z Kasprowego Wierchu do Kuźnic przy Myślenickich Turniach spotkali grupę turystów. I, o ile panie wykazały się większym rozsądkiem i miały obuwie zimowe, to panowie na szczyt zmierzali w adidasach i dżinsach przemoczonych do kolan.