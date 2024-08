Na Pol'and'Rock pojechali z dziećmi. "Zamiast piwa zabrać kabanosy, mleko i jogurty"

W Czaplinku trwa Pol'and'Rock Festival. Choć nie każdy by się odważył, to wielu miłośników muzyki postanowiło wybrać się tam całymi rodzinami. Niektórzy śpią na terenie tzw. family camp. - Polecam, tylko trzeba się ogarnąć - powiedział nam jeden z festiwalowiczów. - Zamiast piwa zabrać kabanosy, mleko i jogurty. Jak opowiadają uczestnicy festiwalu, dla dzieci warto zabrać np. hulajnogi czy słuchawki, a siebie trzeba koniecznie uzbroić w masę cierpliwości. - Bo jak zaczną płakać między ludźmi, to trzeba to wytrzymać - dodał jeden z uczestników imprezy.