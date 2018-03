Na zakupy do Londynu. To się opłaci!

Londyn to miejsce, które jest mekką wycieczek - nie tylko tych w celach turystycznych, lecz także zakupowych. To miasto posiadające słynne centra handlowe oraz wiele butików i uliczek, gdzie można znaleźć maleńkie sklepiki z rarytasami czy targi. Do Londynu można dostać się szybko i wygodnie, a przy dobrym zaplanowaniu wycieczki można udać się na wymarzone zakupy za naprawdę niewielką kwotę.

W każdej dzielnicy Londynu można znaleźć centra handlowe oraz małe sklepiki z ubraniami i dodatkami, a także targi z jedzeniem. Najsłynniejsza jest oczywiście Oxford Street, gdzie znajduje się kilkaset sklepów, w tym naprawdę znanych na całym świecie marek. Mieszczą się tam też dwa największe w Londynie sklepy sieci Primark. W okolicach jest również słynny Harrods, Selfridges czy John Lewis. Każde z tych miejsc posiada odrębne piętra z torebkami, butami, ubraniami czy kosmetykami. Nieopodal warto wstąpić do St Christopher's Place – to uroczy kompleks sklepów, butików i restauracji. Przy Bond Street znajduje się czteropiętrowy sklep Victoria’s Secret – coś w sam raz dla wielbicielek pięknej bielizny.

Jeżeli szukamy atrakcji dla najmłodszych, to nieopodal Oxford Street, na Regent Street, znajduje się słynny sklep z zabawkami Hamleys. Natomiast miłośnicy centrów handlowych nie mogą pominąć wizyty w Westfield Stratford City.

Fani szeroko pojętego stylu vintage powinni odwiedzić uliczne markety, np. Portobello Road Market na Notting Hill, gdzie można znaleźć rozmaite skarby: antyki, sztukę i rękodzieło. Na Westbourne Grove jest z kolei uliczka z butikami, galeriami i kawiarniami otwartymi przez cały dzień. Na Covent Garden kupimy ręcznie wykonane: biżuterię, dzianinę, ceramikę i wyroby rzemieślnicze. Alternatywnym rajem dla wielbicieli vintage są okolice Brick Lane – wszędobylskie sklepy (lumpeksy) z ubraniami z minionych lat i dodatkami (na przykład oprawkami do okularów). Znajdziemy tam również książki i piękne albumy. Dla wielbicieli płyt winylowych i komiksów miejscem kultowym jest Soho i okolice Wardour oraz Poland Street.

Kulinarni poszukiwacze znajdą coś dla siebie w Japan Center, gdzie można dostać smakołyki i przyprawy, których na próżno szukać w Polsce. Takim miejscem jest też weekendowy targ Broadway Market na Hackney. Działa tylko w soboty, ale warto tam zajrzeć i skusić się na spożywcze zakupy. Na targu znajduje się 135 stoisk z produktami od rolników, pieczywem, ciastami i wieloma unikalnymi rzeczami od lokalnych artystów.

