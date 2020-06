Nad morzem, ale bez tłoku i tysięcy turystów. Wystarczy wybrać się do Krynicy Morskiej, która oferuje aż 25 km plaż

W północnej części Polski, na niewielkim skrawku lądu między Morzem Bałtyckim a Zalewem Wiślanym leży jedno z najmniej zaludnionych miast w naszym kraju. Jest to Krynica Morska. Znajdziemy tu czyste powietrze bogate w jod, wody wypełnione rybami, piaszczyste plaże, ale i gęste sosnowo-bukowe lasy.

Pomimo swej niepozorności, miasto przyciąga rzesze turystów, co jednak wcale nie daje odczucia tłoku! Jak to możliwe? W Krynicy Morskiej każdy może znaleźć coś dla siebie.

Jeśli pragniemy słońca i morskich kąpieli, czeka na nas 25 km plaż – zarówno tych bardziej obleganych z pełnym zapleczem turystycznym, jak i tych całkiem dzikich i bezludnych. Dla miłośników rowerów i pieszych wycieczek wzdłuż brzegu rozciąga się promenada oraz ścieżka rowerowa. Z powodzeniem możemy udać się do baru czy restauracji, ale też poszukać spokoju i samotności między drzewami w Rezerwacie Buków lub na nadmorskich wydmach.

Krynica Morska – co oferuje?

Jak już wspomnieliśmy, w Krynicy Morskiej nie musimy obawiać się nudy. Znajdziemy w niej mnóstwo atrakcji, którymi na pewno nie zdążymy nacieszyć się podczas jednego pobytu. Co warto zobaczyć w tym niesamowitym miejscu?

1. Latarnia Morska . W czasie II wojny światowej w Krynicy Morskiej znajdowała się Latarnia Morska, którą wysadzili w powietrze Niemcy w trakcie wycofywania swoich wojsk. Na tym samym miejscu w latach 50-tych XX wieku wybudowana została nowa latarnia o wysokości ponad 26 m. Wystarczy wspiąć się po ok. 100 stopniach, by naszym oczom ukazały się przepiękne widoki. Zobaczymy morze, nadmorskie miejscowości, a także pobliskie zatoczki.

2. Port morski . Znajdziemy tu dwie niezależne od siebie przystanie: rybacką i jachtowo-pasażerską. Jest to jeden z najważniejszych portów na Zalewie Wiślanym. Stanowi bazę zarówno dla floty żeglarskiej, jak i dla białej floty. Możemy tu obserwować cumujące statki i jachty.

4. Góra Pirata . obecnie znajduje się tam wieża widokowa, z której można zobaczyć Zalew Wiślany i Morze Bałtyckie. Wieża ta jest wykorzystywana do obserwacji ptaków przez ornitologów i pasjonatów przyrody. Na wieży umiejscowione są plansze edukacyjne z gatunkami lokalnego ptactwa.

5. Wielbłądzi Garb . Jeśli chcemy przekonać się, jaki jest widok z najwyższej stałej wydmy w Europie, to koniecznie musimy wspiąć się na Wielbłądzi Garb w Krynicy Morskiej. To 49,5-metrowy wydmowy szczyt, z którego zobaczymy Zalew Wiślany i Zatokę Gdańską. Znajduje się tam również wieża widokowa.

6. Park Krajobrazowy Mierzei Wiślanej . Krynica Morska leży na terenie Parku Krajobrazowego, dlatego też, znajdziemy tu przepiękne wydmy porośnięte sosnowymi lasami, liczne szlaki turystyczne i ścieżki dydaktyczne. Możemy tu podziwiać niespotykaną faunę i florę. To tutaj spotkamy kormorany i czaple siwe, a także foki szare, lisy oraz bobry.

7. Plaża . Pobyt nad morzem obowiązkowo wiąże się z plażowaniem. W Krynicy Morskiej czekają na nas długie, piaszczyste plaże. Opalanie, pływanie, korzystanie ze sprzętu wodnego, a także barów, restauracji czy placów zabaw na terenie plaży to świetna rozrywka dla całej rodziny.

8. Kuchenne inspiracje. Jak morze, to koniecznie i ryby! W Krynicy Morskiej znajdziemy je w każdej restauracji. Świeże i pyszne dania z ryb to wizytówka regionu. W atrakcyjnych cenach kupimy ryby prosto z kutrów od rybaków, którzy właśnie wrócili z połowu. Wystarczy wstać wcześnie rano i udać się do portu.