Nadleśnictwo Siewierz. Rak szlachetny wraca na te tereny

Rak szlachetny zwany inaczej rzecznym to największy i najcenniejszy rodzimy skorupiak, osiągający 20-30 cm długości. Dożywa ponad 20 lat.

Reintrodukcja raka szlachetnego

Rak często określany jest jako "barometr czystości wody", dlatego zbiorniki wodne zbadano pod względem ich przydatności dla reintrodukcji tego gatunku. Klasa czystości i biotop wskazują na to, że są duże szanse na powrót skorupiaka na teren nadleśnictwa

Jak czytamy na lasy.gov.pl, pomysł, by raki wróciły do Siewierza, na początku miał dotyczyć jednego małego zbiornika, w którym mieszkają już żółwie błotne.

- Chcieliśmy stworzyć cały ekosystem. Stąd pomysł na związane ze środowiskiem wodnym raki, a w dalszej kolejności małże. Oba gatunki są doskonałymi sygnalizatorami czystości wody. A przecież chodziło nam przede wszystkim o to, by żółwie żyły w jak najlepszym dla siebie środowisku– dodaje nadleśniczy Grzegorz Cekus.

Jak informują leśnicy, do stawu miały trafić raki błotne, ale po analizach w terenie okazało się, że próba przywrócenia raka szlachetnego jest równie istotna. Nie oznacza to jednak rezygnacji z pomysłu uzupełnienia stanowiska żółwi o raki błotne.

Wymieranie raków i dżuma racza

Głównymi przyczynami wymierania raka szlachetnego jest nie tylko zanieczyszczanie wód, ale także konkurencja m.in. ze strony amerykańskiego raka pręgowatego przywleczonego do Europy w XIX w. Wraz z nim na kontynencie pojawiła się dżuma racza. Zaatakowane przez nią skorupiaki umierają. Nawroty tej choroby wciąż pojawiają się lokalnie. Co ciekawe, amerykański rak pręgowaty, choć bywa nosicielem dżumy, to sam jest na dżumę odporny.