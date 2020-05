WP Turystyka Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wakacje.pl

Najnowsze Popularne Wideo + 4 zwierzętapandemiaprzyrodakoronawirus oprac. Monika Sikorska 2 godziny temu Nagrali film o czasach zarazy. "Świat zatrzymał się w miejscu" "Zamarliśmy w oczekiwaniu na to, co dalej, w obawie, że przyszłości takiej, jakiej chcieliśmy, nie będzie i nie będzie już świata, jaki znaliśmy"... Rozwiń i stało się świat zatrzymał się w … Rozwiń Transkrypcja: i stało się świat zatrzymał się w miejscu aby wraz z nim w zamar liśmy w oczekiwaniu na to co dalej w obawie że przyszłości takiej jakich cię nie będzie i nie będzie już świata jakiego znaliśmy Kanał który zwykle jest zatłoczony a teraz jest pusto czułem jak bardzo jesteśmy Krysi bezbronni wobec wirusa o globalnym zasięgu tym usilnie i próbujemy z nim wygrać zamykając się w domu i oddzielający od świata na pinie Bodek XF specjalną ceremonie która miała na celu przywrócenie harmonii pomiędzy człowiek natura a kulturą globalna pandemia choroby wywołanej przez koronawirusa ukazała nam misterność sieć połączeń między nami a dziką przyrodą najprawdopodobniej ktoś upolował dzikie zwierzę zarażone wirusem kto się komu sprzedał i odmienił życie milionów ludzi na całym świecie zdarzenia wykluczające oceany zmieniając klimat przełącznik może od kondycji natury zależy nie tylko nasze zdrowie ale także nasze życie ceny w oczekiwaniu na Remedium ziemia zamilkła A my w tej ciszy zaczęliśmy rozglądać się i dostrzegać Nature zwykle wszędzie jest mnóstwo ludzi Teraz małe ptaki wiosna przyszła siedzieliśmy w domu już nie ma to dobra wiadomość jest taka że nie można przejść pieszo w Białej wersji ananas ax3g to może być Nasz moment przebudzenia być może lektury teraz czujemy jest naszą szansą na lepszą przyszłość i sensu dla dzikiej przyrody jej już 75% lądów czas się wycofać tej samej całości Obudź mnie o tym nie zapomnieli