Najbardziej wyczekiwany weekend roku. "Ok. 20-25 proc. klientów więcej"

Długi weekend majowy zbliża się wielkimi krokami. W tym roku wystarczyło wziąć trzy dni urlopu (29 i 30 kwietnia oraz 2 maja), aby cieszyć się aż dziewięcioma dniami wolnymi, tj. od 27 kwietnia do 5 maja. Z tego powodu wyjątkowo wielu Polaków zdecydowało się na zagraniczne wyjazdy. - Zainteresowanie jest bardzo duże. Touroperatorzy dokładali do swoich ofert miejsca na ten czas. Nawet ok. 20-25 proc. więcej klientów biur podróży w tym roku wybierze się na majówkę - przyznała w programie "Newsroom WP" Marzena German, ekspertka z Wakacje.pl.