Najbezpieczniejsze miejsca na urlop w Europie. Na liście dwa polskie miasta

Organizacja European Best Destinations wytypowała 20 miejsc w Europie bezpiecznych na urlop w trakcie pandemii. Na liście znalazły się Gdańsk i Warszawa. "Polska była 20 razy mniej dotknięta koronawirusem niż niektóre kraje europejskie. To także jeden z najmodniejszych krajów europejskich" - czytamy w uzasadnieniu.

Eksperci z organizacji European Best Destinations podczas tworzenia listy wzięli pod uwagę sytuację epidemiczną. Na liście znalazły się więc te miasta, w których liczba zarażenia COVID-19 jest najmniejsza. "Wdrożyły również bardzo szczegółowe protokoły dotyczące higieny w miejscach zakwaterowania, restauracjach i sklepach" - czytamy w uzasadnieniu.

W miastach, które znalazły się w zestawieniu znajdują się także szpitale, a liczba łóżek szpitalnych na jednego mieszkańca jest większa niż w większości krajów europejskich.

Na liście znalazło się w sumie 20 miast, m.in. z Gruzji, Chorwacji, Portugalii czy Litwy. Ale najbardziej cieszy nas fakt, że są wśród nich są Gdańsk i Warszawa. I choć wciąż nie wiadomo, kiedy turyści będą mogli przyjechać do Polski bez obowiązku odbywania kwarantanny, to na pewno już wielu wpisało te miasta na swoje listy "must see".

Najbezpieczniejsze miejsca na urlop - Gdańsk

"Polska była 20 razy mniej dotknięta koronawirusem niż niektóre kraje europejskie, ma więcej łóżek szpitalnych na jednego mieszkańca niż Holandia czy Szwajcaria, a żaden szpital nie był przeciążony. Ponadto wprowadzono środki sanitarne, aby powitać podróżnych w hotelach, restauracjach i sklepach" - czytamy w uzasadnieniu, którego autor zachwyca się Gdańskiem. - "Polska to jeden z najmodniejszych krajów europejskich, a Gdańsk to jedna z jego turystycznych pereł. Miasto to nosi również przydomek Perła Bałtyku".

Warto dodać, że to nie pierwszy raz, gdy to polskie miasto zostało docenione przez EBD. W plebiscycie tej organizacji na najlepszy europejski kierunek w 2017 r. Gdańsk znalazł się na podium zestawienia.

Najbezpieczniejsze miejsca na urlop - Warszawa

W zestawieniu nie brakuje także dobrych słów na temat naszej stolicy. "Warszawa jest jednym z najbardziej niesamowitych miast w Europie. Jego historia to historia ludzi zdolnych do stawienia czoła każdej sytuacji, do powrotu do zdrowia i do parcia do przodu w momencie kryzysu. Wobec koronawirusa polskie przesłanie zawsze było bardzo jasne: "Warszawa przetrwała dwie wojny światowe. Poradzimy sobie również z tym. Do zobaczenia wkrótce!" - czytamy na stronie zestawienia.

Autorzy piszą także, że Warszawa to modne kawiarnie i bary, letnie koncerty na świeżym powietrzu, niesamowite muzea, stare miasto odnowione po drugiej wojnie światowej i wiele miejsc do odkrycia dla miłośników muzyki klasycznej, a zwłaszcza Chopina.

"Warszawa to miasto, które należy umieścić na szczycie listy życzeń podróży. Potrzebujesz ostatniego argumentu? Czy wiesz, że Warszawa jest jednym z najbezpieczniejszych miast w Europie, którego wskaźnik przestępczości jest nawet 4 razy niższy niż w innych dużych stolicach europejskich?" - podsumowują opis polskiej stolicy autorzy zestawienia.

Najbezpieczniejsze miejsca w Europie

Cała lista prezentuje się następująco: Tbilisi, Gruzja

Korfu, Grecja

Cavtat, Chorwacja

Azory, Portugalia

Preveza, Grecja

Alentejo, Portugalia

Batumi, Gruzja

Zagrzeb, Chorwacja

Algarve, Portugalia

Sibiu, Rumunia

Kotor, Czarnogóra

Rijeka, Chorwacja

Warszawa, Polska

Wiedeń, Austria

Bohinj, Słowenia

Malta

Gdańsk, Polska

Wilno, Litwa

Ryga, Łotwa

Dzika Tajga, Finlandia

Najbezpieczniejsze plaże w Europie

Przypomnijmy, że tydzień temu ta sama organizacja uznała plażę w Helu za jedną z najbezpieczniejszych plaż w Europie. Eksperci w Brukseli stworzyli listę na podstawie takich kryteriów, jak: mała liczba osób zakażonych koronawirusem, wielkość plaż i liczba metrów kwadratowych dostępnych dla każdej osoby na plaży.

Plaża w Helu ma 35 km długości i 30 m do 3 km szerokości. To idealne miejsce zarówno dla osób, które lubią wypoczywać, jak i aktywnych.

- Jest nam niezwykle miło i nieskromnie mówiąc nie dziwi nas to. Hel piękny jest o każdej porze roku i jako perła Półwyspu Helskiego jako jedyny otoczony jest wodą z trzech stron - mówi w rozmowie z WP Żanna B. Sępińska - kierownik Zespołu ds. Promocji, Turystyki i Kultury UM Helu.

