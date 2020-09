"Najbrzydszy samolot na świecie". Wyprodukowano go w Polsce

Blok radziecki miał wielkie oczekiwania co do tego modelu samolotu i postanowił, że zakłady WSK-Mielec zbudują ich tysiące. Produkcja M-15 Belphegor rozpoczęła się w 1976 r., zaledwie dwa lata po locie prototypu. Maszyny, które opuszczały fabrykę, były następnie przygotowywane na eksport do ZSRR.