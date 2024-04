Najgorszy koszmar w Australii. "Wyjątkowa bestia"

Tomasz Gorazdowski, podróżnik i dziennikarz z Radia 357, w programie "Newsroom WP" podzielił się ciekawostkami dotyczącymi Australii, po której podróżuje. Wspomniał o najgorszym koszmarze, czyli żyjących tam jadowitych pająkach i wężach. - Najbardziej jadowity z australijskich węży zabije człowieka, jeśli nie zostanie mu udzielona pomoc, w ciągu 12 godzin. Tymczasem pająk - atrax - zabił w 76 minut. W związku z tym to jest wyjątkowa bestia - powiedział. - Australijczycy od małego są tak wychowywani, by wiedzieli, gdzie nie należy wkładać palców i żeby pamiętali o spojrzeniu do buta, zanim się go założy - dodał.