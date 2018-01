Najlepsze paszporty na świecie w 2018 roku. Który z nich posiada największą "moc"?

Firma The Henley & Partners opublikowała właśnie najnowszy ranking paszportów. Polska znalazła się na wysokiej pozycji, ale wciąż daleko nam do Niemiec. Sprawdź, które paszporty umożliwiają wjazd do największej liczby państw świata bez konieczności ubiegania się o wizę.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

W 2018 r. Polska uplasowała się na 14. pozycji, dzięki czemu znalazła się wśród państw posiadających najmocniejsze paszporty (Shutterstock.com)

Zestawienie zostało oparte o dane Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego IATA, które posiada największą i najbardziej kompleksową bazę informacji na temat przemieszczania się po świecie obywateli różnych państw. Pod lupę wzięto 219 krajów.

W ścisłej czołówce rankingu w 2018 r. znalazły się Niemcy, których obywatele mogą podróżować bez wizy do 177 krajów, Singapur (176 państw) oraz ex aequo Dania, Finlandia, Francja, Włochy, Japonia, Norwegia, Szwecja i Wielka Brytania (175). Okazuje się, że już piąty rok z rzędu na pierwszej pozycji znalazł się europejski kraj.

W rankingu Polska znalazła się na miejscu 14. Nasi rodacy mogą wyjeżdżać bezwizowo do 163 krajów. Na stronie www.henleypassportindex.com można zapoznać się ze szczegółową mapą.

Oto lista krajów, które mają "najpotężniejsze paszporty" w tym roku: Niemcy (177) Singapur (176) Dania, Finlandia, Francja, Włochy, Japonia, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania (175) Austria, Belgia, Luksemburg, Holandia, Hiszpania, Szwajcaria (174) Irlandia, Korea Południowa, Portugalia, Stany Zjednoczone (173) Kanada (172) Australia, Grecja, Nowa Zelandia (171) Czechy, Islandia (170) Malta (169) Węgry (168) Lichtenstein, Słowacja, Słowenia (167) Łotwa, Litwa, Malezja (166) Estonia (165) Polska (163) Monako (162)

"Polski paszport 2018". Zaprojektuj paszport z ministrem Błaszczakiem