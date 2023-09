Najlepszy czas na wyjazd w góry. Wiadomo, kiedy ceny spadają

Wyjazdy w szczycie sezonu wakacyjnego to nie tylko ryzyko, że urlop spędzimy w tłumie turystów, a do atrakcji będziemy musieli stać w kolejkach. To także wysokie ceny, które na przełomie lata i jesieni powinny powoli spadać. Czy tak jest, sprawdziła Monika Sikorska, dziennikarka serwisu WP Turystyka, która w programie "Newsroom WP" zdradziła, dlaczego jeszcze warto wybrać się w Tatry właśnie we wrześniu lub w październiku. - To zdecydowanie najlepsze miesiące na wyprawę w góry - powiedziała. - Nie ma już tutaj przypadkowych turystów, a ci którzy przyjeżdżają, wiedzą, czego chcą i jakie mają cele do zrealizowania.

