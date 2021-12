Najlepszy moment na urlop. Wycieczki kosztują mniej niż 1000 zł

Święta i sylwester za granicą to dla wielu sprawa oczywista. Ci, którym zależy, by ten wyjątkowy czas w roku spędzić gdzieś gdzie cieplej niż w Polsce, a ceny nie są wygórowane, mają w czym wybierać. - Można na sylwestra pojechać za niewiele ponad 1000 zł do Turcji, na Maltę czy na Cypr - mówiła w programie WP "Newsroom" Marzena German z portalu Wakacje.pl. - Ale ceny już teraz są niezwykle atrakcyjne, bo jesteśmy przed szczytem świąteczno-sylwestrowym. Za stosunkowo niewielkie pieniądze mamy gwarantowaną pogodę i można pozwiedzać bez tłumów.