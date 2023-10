Najlepszy termin na tani urlop. Ceny tak niskie, że grzech nie skorzystać

Listopad - najlepszy czas na tani urlop

- Zgadza się, listopad jest wyjątkowo atrakcyjnym okresem dla turystów szukających korzystnych cenowo ofert noclegowych w Polsce - mówi Karol Wiak z Nocowanie.pl. - Nasze dane potwierdzają, że ceny noclegów w tym miesiącu są znacząco niższe w porównaniu do szczytu sezonu letniego czy okresu świąteczno-noworocznego. Jest to czas, kiedy można znaleźć pobyty w tych najbardziej luksusowych obiektach w przedziale cenowym od 150 do 200 zł od osoby za noc, co jest wyjątkowo konkurencyjną ofertą - przyznaje.