Najpiękniejsza choinka na świecie. Znajduje się w polskim mieście

Kraków ma powody do zadowolenia i to niemałe. Choinka stojąca nieopodal Kościoła Mariackiego na Rynku Głównym została uznana przez brytyjski portal timeout.com za najpiękniejszą ze wszystkich na świecie. Świąteczne drzewo z Krakowa zostawiło w tyle konkurencję m.in. z Nowego Jorku, Rio de Janeiro, Madrytu, Waszyngtonu, Meksyku czy Wilna. Świąteczna duma naszego kraju to naturalny świerk ozdobiony 26 tys. światełek oraz licznymi dekoracjami. Krakowską choinkę na Rynku Głównym warto zobaczyć na żywo, a będzie można ją podziwiać do 2 lutego 2025 r.