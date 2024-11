Najpiękniejszy jarmark w całej Europie. Znajduje się w Polsce

Mamy ogromne powody do radości! Polski jarmark został uznany za najpiękniejszy w Europie. W środę 27 listopada ogłoszono wyniki konkursu Best Christmas Market 2025. Na szczycie zestawienia znalazł się jarmark w Gdańsku, który zdobył rekordową liczbę głosów - 92 tys. 283. To aż o 35 proc. więcej niż ubiegłoroczny lider z Niemiec. W Gdańsku na niemalże 200 stoiskach można kupić prawie wszystko - począwszy od popularnego grzańca i smakołyków z różnych zakątków świata, po rękodzieła, szale, rękawiczki i ozdoby świąteczne. Zobaczcie, jak magicznie wygląda ta świąteczna kraina.