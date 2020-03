Najstarsza piramida w Egipcie znowu otwarta. Turyści zachwyceni

Licząca 4700 lat piramida została otwarta dla turystów. To ważne wydarzenie, bo najstarszy tego typu obiekt w Egipcie przez 14 lat był w remoncie.

Wysoka na 62 m piramida schodkowa to grobowiec pierwszego króla z III dynastii z okresu Starego Państwa. Leży w Sakkrze. Remont był gigantyczną inwestycją, bo pochłonął prawie 6,6 mln dolarów.

- Świętujemy zakończenie projektu odrestaurowania pierwszej i najstarszej istniejącej piramidy w Egipcie - mówił minister ds. starożytności Khaled el-Enany, podczas uroczystości oddania obiektu do użytku. - To prawdopodobnie pierwszy budynek na świecie całkowicie zbudowany z kamienia. Jesteśmy pełni podziwu dla kunsztu architekta.

Trzęsienie ziemi z 1992 r. spowodowało ogromne szkody we wnętrzu grobowca, ale remont rozpoczął się dopiero w 2006 r. Był wstrzymany na dwa lata ze względu na przepisy bezpieczeństwa, ale nareszcie udało się go ukończyć. Odrestaurowano obiekt zarówno w środku jak i na zewnątrz. Turyści, którzy już mieli okazję go zobaczyć, są zachwyceni.