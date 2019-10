Taj Mahal i piramidy w Gizie. Wbrew pozorom mają ze sobą wiele wspólnego

Chęć zachowania pamięci o osobie zmarłej towarzyszyła ludziom od zarania dziejów. Aby upamiętnić żywoty przodków i oznaczyć miejsce pochówku, tworzono okazałe budowle, które do tej pory zachwycają pięknem. Większość z nich turyści mogą odwiedzić.

Piramidy, mauzolea, kurhany Znane powiedzenie "Co kraj, to obyczaj” znajdzie swoje odzwierciedlenie również w sposobie dokonywania ostatniej posługi. I tak, podróżując po świecie na swojej drodze możemy spotkać różne formy kompozycji architektonicznych, które służyły jako miejsca pochówku zmarłych. Egipskie piramidy, rzymskie katakumby, chińska armia terakotowa i grobowce dynastii Qing, potężne megalityczne budowle w Wielkiej Brytanii i Irlandii, cmentarzyska etruskie czy piramidy Ameryki Środkowej – to tylko niektóre z przykładów dawnych grobowców, które zachowały się po dziś dzień. Co takiego w sobie mają, że tak tłumnie odwiedzają je turyści z całego świata?

Klątwa rzucona przez faraona? Jedź to sprawdzić! Najsłynniejszymi na świecie grobowcami są bezsprzecznie piramidy znajdujące się w Egipcie, a konkretnie licząca 147 metrów piramida Cheopsa. Ta znajdująca się w Gizie budowla jest jedynym zachowanym do dzisiaj obiektem wchodzącym w skład siedmiu starożytnych cudów świata! Można pokusić się o stwierdzenie, że na miano cudu sobie zasłużyła. Zbudowana z niezwykłą precyzją z 2,3 milionów kamiennych bloków ważących przeciętnie 2,5 tony i dopasowanych do siebie z dokładnością do 0,5mm.

Do budowy komór użyto również cięższych, ważących od 25 do 80 ton, granitowych pochodzących z Asuanu. Boki kwadratowej podstawy ustawione są względem stron świata z dokładnością do 4 minut kątowych. Trzeba przyznać, że w roku 2560 p.n.e. zbudowanie tego niezwykłego grobowca władcy Egiptu Cheopsa było nie lada wyzwaniem i do tej pory temat ten budzi olbrzymią ekscytację. Nie jest zatem dziwnym fakt, że co roku miejsce to odwiedza blisko 15 milionów turystów! Warto zaplanować zwiedzanie wnętrz na godziny poranne, by uniknąć tłumów i móc pozwolić sobie na swobodną kontemplację.

Egipt to jednak nie tylko piramidy, ale również słynny grobowiec Tutanchamona znajdujący się w Dolinie Królów nieopodal Luksoru. Będący częścią kompleksu wykutych w skale komór, grobowiec ten zasłynął tym, że jako jedyny nie był splądrowany i ograbiony, a bogate znaleziska dały niezwykłą możliwość zajrzenia w ten okres egipskiej historii. W tym roku, po trwającej blisko 10 lat renowacji grobowca, został on otwarty ponownie dla zwiedzających. Jest to nie lada gratka dla podróżników, którzy oczywiście nie boją się, że dosięgnie ich klątwa Tutanchamona.

Miejsce, gdzie rodzą się bogowie Gdzie powstał świat? Według indiańskich wierzeń - na północny wchód od stolicy Meksyku. Tam też nastąpiło oddzielenie światła od ciemności oraz powstało Słońce i Księżyc. Mowa o Teotihuacán – azteckim mieście, którego nazwę przetłumaczyć można na "miejsce, gdzie rodzą się bogowie" lub "miejsce, gdzie ludzie stają się bogami". Przez to starożytne miasto przebiega Droga Zmarłych, wzdłuż której umieszczone są jedne z najwspanialszych na świecie pomników architektury. Należą do nich m.in. Piramida Słońca i Piramida Księżyca. W miejscach tych znaleziono nie tylko komnaty grobowe dla dostojników, ale również ludzkie szczątki będące najprawdopodobniej ofiarą składaną w celu ochrony tych, którzy wcześniej zostali pochowani w piramidzie.

Pochwała miłości z Agry Zdecydowanie milszą dla ucha jest opowieść o zgoła odmiennym cudzie architektonicznym. I znów nie jest pomyłka nazywanie tej budowli cudem, gdyż została ona wpisana na listę siedmiu nowożytnych cudów świata. Wzniesione z miłości indyjskie Taj Mahal zachwyca swoim pięknem przybywających tam tłumnie turystów, których urzeka historia niezwykle mocnego uczucia łączącego cesarza Szahdżahana z jego żoną Mumtaz Mahal. To właśnie dla niej zostało wzniesione to najsłynniejsze mauzoleum na świecie. 20. tysięcy robotników na rozkaz pogrążonego w smutku po stracie żony indyjskiego władcy wzniosło tą niezwykłą budowle w XVII wieku. Od tamtej pory jest to miejsce, które jak magnes przyciąga swoją wyjątkowością, pięknem i unoszącą się wokół miłością.

Unikatowa armia strzegąca cesarza Nieopodal chińskiego miasta Xi’an natrafimy na ponad 8000 naturalnej wielkości żołnierzy z wypalonej gliny, którzy chronić mieli grób cesarza Qin Shi Huang. Każda z figur została oddana z niewiarygodną szczegółowością, są też na tyle unikatowe, że wśród żołnierzy nie znajdziemy dwóch o tych samych twarzach. Jednak armia ta, która po dziś dzień wprawia w zachwyt badaczy, stanowiła tylko dodatek do prawdziwego skarbu, jakim jest miejsce pochówku pierwszego cesarza Chin. Wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO armia jest dostępna dla zwiedzających przez cały rok.

Antyczne grobowce i niezwykłe mauzolea to miejsca ukazujące ogrom pracy ludzkich rąk włożonej w budowę tych zapierających dech w piersiach miejsc. Okraszone niesamowitymi historiami nekropolie zdecydowanie warto zobaczyć na własne oczy.