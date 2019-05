Najstarsze mumie świata. Wcale nie pochodzą z Egiptu

Kiedy mówimy "mumia" – myślimy "Egipt". Tak się już przyjęło, że zmumifikowane ciała ludzkie kojarzymy z krajem piramid i faraonów. A jednak Egipcjanie nie byli pierwsi. Najstarsze mumie na świecie pochodzą z w Ameryki Południowej.

Mowa konkretnie o mieście Arica w Chile. To tam pierwsi ludzie mumifikowali swoich zmarłych. Niemal 7 tys. lat p.n.e. lud z Chinchorro osiedlił się w przybrzeżnych zatokach pustyni Atacama, czyli w dzisiejszym Chile. Technikę mumifikacji opracowali ok. 5000 lat p.n.e (ok. 2 tys. lat przed Egipcjanami).