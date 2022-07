Największa konkurencja dla Chorwacji. "Na każdym kroku słyszę język polski"

Nie od dziś mówi się, że Albania to największa konkurencja dla Chorwacji. Na miejscu jest dziko i pięknie, a ceny są znacznie niższe. Iwona Rrapaj, która była gościem programu WP "Newsroom" przyznaje, że wielu Polaków już to docenia. - Na każdym kroku słyszę język polski. Polacy przyjeżdżają indywidualnie i z biurami podróży - mówiła. Przyznała też, że Albania bardzo dynamicznie się rozwija. - Myślę, że jeszcze trzy-cztery lata i niestety ale Albania wyrówna ceny do Chorwacji i będzie równie drogo jak tam - dodała.

