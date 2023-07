Największy wakacyjny hit Polaków. "Nie trzeba ciągle sięgać do portfela"

Agata Biernat z Wakacje.pl zdradziła w programie "Newsroom WP", na jaki typ wyjazdu najchętniej stawiają rodacy. - Zdecydowana większość Polaków wybiera wakacje zorganizowane z opcją all inclusive. Jest to 85 proc. wyjazdów - mówi Agata Biernat z Wakacje.pl. - Dzięki temu z góry wiemy, ile zapłacimy za posiłki, przekąski. Nie musimy ciągle sięgać do portfela, bo mamy wszystko z góry opłacone - dodaje. Ekspertka podkreśla, że all inclusive to nie tylko jedzenie w cenie, ale także różne udogodnienia w hotelach.