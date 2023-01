Najwyżej położona miejscowość w Polsce. To tam urodził się Kamil Stoch

Mimo tego, że Polska jest w większości krajem nizinnym, to na jej terenie nie brakuje gór. Najwyższe są oczywiście Tatry i to właśnie na ich obszarze znajduje się najwyżej położona miejscowość w Polsce, czyli wieś Ząb. Słynie nie tylko ze swojej malowniczej lokalizacji, ale także z faktu, że to właśnie w niej urodził się i wychował słynny skoczek narciarski Kamil Stoch.