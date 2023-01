Najwyżej położona stacja narciarska w Polsce. Świetne wieści dla turystów

- Ze względu na ocieplenie ten sezon narciarski pozostawia wiele do życzenia, natomiast bardzo cieszymy się, że śnieg ponownie pojawił się w Tatrach. Trasy narciarskie w ośrodku PKL Kasprowy Wierch są pokryte wyłącznie naturalnym śniegiem, co oznacza, że termin ich otwarcia jest zawsze uzależniony od pogody i odpowiedniej pokrywy śnieżnej. Trwają przygotowania, by uruchomić od 14 stycznia trasę narciarską w Dolinie Gąsienicowej. Chcielibyśmy by miłośnicy sportów zimowych, mogli jak najlepiej w ferie spędzić aktywnie czas na Kasprowym Wierchu - mówi Patryk Białokozowicz z zarządu PKL.