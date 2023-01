Pokazali, co dzieje się na Kasprowym Wierchu. "Trzymajcie kciuki"

Turyści planujący wjazd na szczyt nie muszą się martwić, bo kolejka działa normalnie. Warto jednak zadbać o odpowiedni strój i obuwie ze względu na niską temperaturę i to, że jest ślisko. Niestety, narciarze muszą jeszcze uzbroić się w cierpliwość, ale - zgodnie z prognozami - choć w środę 11 stycznia pod Tatrami przestanie padać, to już od czwartku 12 stycznia przynajmniej do początku przyszłego tygodnia znów spodziewany jest śnieg.