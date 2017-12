Najwyższy czas pomyśleć o feriach. W tym roku skorzystają nie tylko dzieci, ale cała rodzina

Ferie już blisko – w części województw dzieci mogą świętować dwa tygodnie wolnego od 15 stycznia. To najwyższa pora, by zaznać nieco odpoczynku nie tylko od szkoły, ale i pracy. Dlatego warto zafundować sobie i bliskim zimowe wakacje z prawdziwego zdarzenia. Zamiast spędzić dwa tygodnie snując się po domu, ruszcie w Polskę i zasmakujcie prawdziwego białego szaleństwa.

Przedstawiamy kilka pomysłów na spędzenie nadchodzących ferii w kraju aktywnie. To doskonała okazja dla osób preferujących czynny wypoczynek.

Zimowe kurorty nie tylko w Alpach Wszyscy ci, którzy nie przepadają za tłokiem i ciasnotą, która panuje podczas sezonu narciarskiego w Zakopanem, wybierają bardziej zaciszne miejscowości, które również mają wiele do zaoferowania. Jednym z takich miejsc jest Bukowina Tatrzańska. Przyciąga turystów nie tylko ze względu na kameralny klimat, ale również na atrakcje. Jeśli zdecydujesz się na spędzenie ferii we wschodniej części Tatr, to możesz mieć pewność, że nie zabraknie ci wrażeń.

Podczas urlopu w polskich górach koniecznie trzeba wybrać się nad Morskie Oko. Krętą drogę prowadzącą do jeziora zwykle pokrywa śnieg, więc zimą charakterystyczne bryczki zastępują sanie. Jeśli nie masz ochoty na jazdę pod górę, a jednocześnie chcesz zrobić sobie mały spacer, to możesz wybrać pieszą drogę na przełaj. Bajkowe widoki, które zobaczysz po kilkugodzinnym marszu, są warte każdego wysiłku.

Osoby, którym nie w smak podróże we wszechogarniającym chłodzie i śniegu, z pewnością zainteresują się alternatywą w postaci bukowińskich term. Położony na skraju Tatrzańskiego Parku Narodowego kompleks to bez mała 2 tys. m kw. lustra wody kilku basenów w temperaturze sięgającej nawet 36 st. C. To największy tego typu ośrodek w całej Polsce. Właściwości lecznicze silnie zmineralizowanych wód oraz kompleks SPA sprawiają, że Bukowina Tatrzańska przez cały rok przyciąga nie tylko wczasowiczów, ale i kuracjuszy.

Góry nie tylko do chodzenia Ci, którzy pragną białego szaleństwa, zapewne szukają kurortów w pobliżu stoku narciarskiego. Planując urlop w styczniu lub lutym, chcemy jak najwięcej czasu spędzić na nartach lub desce snowboardowej. Dobry adres to Ustroń, który posiada aż trzy duże stoki z wyciągiem krzesełkowym oraz mnóstwo mniejszych ulokowanych przy ośrodkach wczasowych. Łagodne zbocza gór Beskidu Śląskiego to bardzo dobre warunki do zjeżdżania dla początkujących narciarzy i dzieci. To oczywiście nie oznacza, że doświadczeni miłośnicy białego szaleństwa nie mają tu czego szukać, zdarzają się również bardziej wymagające odcinki. Właściciele kurortów podczas ferii myślą przede wszystkim o dzieciach, dlatego w tym czasie znajdziesz rozmaite promocje na wyjazdy skierowane właśnie do nich. W ofertach możecie dostać choćby takie udogodnienia, jak gratisowy karnet na stację narciarską czy darmowy nocleg dla dziecka do 12 lat.

A może nad morzem To nieprawda, że Bałtyk nie ma nic do zaoferowania zimą. Puste plaże zachęcają do spacerów bez względu na pogodę. Podziwianie surowego i chłodnego piękna natury opłaca się szczególnie po porannych sztormach. Wtedy macie większe szanse na znalezienie drobinek bałtyckiego złota – bursztynu. Na przełomie stycznia i lutego jest zdecydowanie mniej amatorów szukających o poranku jantaru. Gdy sezon na wypoczynek nad morzem się skończy, właściciele hoteli i pensjonatów zachęcają turystów niskimi cenami pobytu. Jeśli zatęsknisz za długimi kąpielami w Bałtyku, zawsze możesz skorzystać z hotelowego basenu i sauny. Nie musisz się więc martwić, że pogoda ci nie dopisze.

Ferie zimowe to dobra okazja, by spędzić trochę czasu z rodziną i przy okazji nieco się rozerwać. Niezależnie od tego, czy zimą preferujesz czynny wypoczynek, taki jak piesze wycieczki lub narty, czy raczej wolisz spokojny relaks w saunie lub termach, znajdziesz coś dla siebie. Dlatego o wyjeździe warto pomyśleć już teraz.