Najwyższy i najszybszy rollercoaster w Europie już otwarty. Ekstremalne doznania w Energylandii w Zatorze

W sobotę, podczas 4. urodzin parku rozrywki Energylandia w Zatorze zaprezentowano nowy rollercoaster – Hyperion. Jest największy w Europie i oferuje największe emocje. Prędkość, jaką osiągają wagoniki to 142 km/h.

Za całodzienny bilet wstępu (w cenie biletu wszystkie atrakcje bez limitów czasowych i ilościowych: roller-coastery, karuzele, kina, widowiska, pokazy, strefa dziecięca, strefa familijna, strefa ekstremalna, Water Park) zapłacimy 119 złotych, bilet ulgowy dla osób do 140 centymetrów wzrostu – 69 złotych. Dzieci do lat 3 oraz wszystkie osoby do 18. roku życia świętujące urodziny za wstęp do Energylandii płacą symboliczną złotówkę.