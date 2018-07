Energylandia. Dwa parki w jednym miejscu!

Jednym z lepszych pomysłów na schłodzenie się w upalne dni jest wypad nad wodę! By nie był on jednak taki nudny można połączyć go z aktywną rozrywką. Godną uwagi propozycją wydaje się Park Rozrywki Energylandia w Zatorze, który łączy w sobie aż 4 strefy zabawy: dla dzieci "bajkolandia", dla całych rodzin "familijna" oraz dla młodzieży i młodych duchem "ekstremalna". A co z czwartą? Tą ostatnią w tym wypadku warto nieco wyróżnić, gdyż mowa o wodnej strefie „Water Park” z basenami, zjeżdżalniami i oczywiście leżakami! Odnaleźć tu można 1800 m2 powierzchni basenowych, wodospady, piaskową plażę w otoczeniu palem oraz skał.

Energylandia to nie tylko park wodny, ale też park rozrywki. To największe w kraju miejsce do zabaw na aż 70 atrakcjach (energylandia)

Fani ekstremalnych zjeżdżalni wodnych będą mieli powód do uciechy! 11 czerwca otwarta została nowa część Water Parku – Tropical Fun, która jest jego integralną częścią. A w niej odnajdziemy aż dziesięć nowych zjeżdżalni!

Wśród nich wyróżnić możemy ekstremalną zjeżdżalnię, której start może przyprawić o szybsze bicie serca. Co ciekawe, podłoga, która się zapada powoduje pionowe wpadanie w zupełnie nieznaną przestrzeń zjeżdżalni, nabierając przy tym ogromnej prędkości. Zaliczymy tutaj 90 metrów w dół z pułapu 15,5 metra. To zdecydowanie coś dla najodważniejszych! Nie bez powodu nazywa się "Kamikadze".

Jednak nie ma powodów do przerażenia, ponieważ są tu także "lżejsze" zjeżdżalnie dla dzieci i młodzieży. Większość z nich jest unikatowa w skali kraju.

Poza nową strefą Tropical Fun trzeba pamiętać, że Energylandia to nie tylko park wodny, ale też park rozrywki. To największe w kraju miejsce do zabaw na aż 70 atrakcjach, na powierzchni ponad 26 ha. Odnajdziemy tu największe zagęszczenie Roller Coasterów w jednym miejscu na skalę Europy Środkowo-Wschodniej. Jest ich tu aż 11, a wśród nich fenomenalny i spektakularny Speed Coaster osiągający niebotyczną prędkość aż 110 km/h, co w konfrontacji z jego potężną wysokością gwarantuje nieziemskie doznania. Wagoniki mogą zabrać jednorazowo 10

osób.

Speed Water Coaster to 688 metrów toru z licznymi zakrętami, spadkami oraz dwoma wodnymi niespodziankami. W Energylandii można odczuć przeciążenia, jakie doznaje kierowca bolidu wyścigowego, korzystając z Roller Coastera Formuła lub doznać niezłego zawrotu głowy podczas przejazdu Mayanem. Ten gwarantuje aż pięć inwersji. Dragon RMF, podobnie jak Mayan, jest podwieszaną kolejką, jednak o dużo łagodniejszej trasie, dlatego odnaleźć ją można w strefie familijnej.

W tej części parku pojawił się Roller Coaster Boomerang, którym podróżujemy do przodu, a następnie cofamy się. Ulubieńcem dzieci definitywnie jest Energuś, którego przejażdżkę można porównać do jazdy kabrioletem.

Nieodłączną cechą parków rozrywki są pokazy i widowiska. Sceny teatrów prezentują dedykowane historię dla dzieci oraz imponujące musicale dla młodzieży i dorosłych, których nie brakuje także w położonej w połowie drogi, między Krakowem a Katowicami, Energylandii.

Niecodzienną atrakcją, na ogół kojarzoną ze specjalnymi widowiskami, organizowanymi w wielkich arenach, są ekstremalne pokazy kaskaderskie, w których wykorzystywane są samochody, motocykle FMX oraz rowery BMX i MTB. Pościgi samochodów niczym z filmów akcji, znane z amerykańskich parków rozrywki - tzw. kule śmierci - w których poruszają się jednocześnie trzy motocykle, to tylko namiastka tego, co można spotkać w Energylandii. Co ciekawe wszystkie wymienione strefy dostępne są w ramach jednego biletu wstępu. Nie musimy się zatem martwić o stan naszego portfela korzystając z otaczających nas atrakcji.

