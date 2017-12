Narodowa zimowa wyprawa na K2. Polacy chcą dokonać czegoś, co nie udało się nikomu!

Polscy himalaiści spakowani i gotowi do drogi. Na narodową zimową wyprawę na K2 wylecą dziś z Warszawy do Islamabadu. Stamtąd udadzą się do Skardu, a następnie do osady Askole. Kolejny etap to już długa na prawie 100 km wędrówka przez lodowiec Baltoro do bazy pod K2, jedyny niezdobyty zimą ośmiotysięcznik.

K2 to jeden z najbardziej wymagających ośmiotysięczników (Shutterstock.com, Fot: Muhammad Azham)

Trzynastoosobowa ekipa będzie wspinać się południowo-wschodnim filarem, tzw. drogą Basków, nazywaną też drogą Cesena. Baza, z której ruszą położona jest na wysokości 5150 m n.p.m. Stąd droga prowadzi przez obóz 1 (5900m), obóz 2 (6350m) i obóz 3 (7000m), aż do obozu 4, który został zaplanowany na tzw. ‘Ramieniu’ (8000m). Z tego miejsca nastąpi atak na jeden z najbardziej niebezpiecznych ośmiotysięczników świata - K2.

Jeśli im się uda, będzie to pierwsze zimowe wejście na ten szczyt. Trzymamy kciuki!

Jedzenie dla himalaistów już wyleciało z Polski. Kilkaset kilogramów to m.in. odżywki regeneracyjne, żele, batony, sezamki, suchary, liofilizowany boczek, a nawet bigos.