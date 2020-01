Narty w nietypowych miejscach. Mało kto wie o prawdziwych perełkach wśród stoków

Nie tylko Francja czy Włochy. Coraz częściej miłośnicy zimowych sportów na zimowy urlop wybierają nietypowe kierunku. Są wśród nich np. Gruzja i Albania. Turyści na pewno będą tam mieli co robić, bo czekają na nich dziesiątki km świetnie przygotowanych tras. A co najważniejsze - nie ma tłumów i kolejek.



- Ceny skipassów są rewelacyjne, od 400 do 700 zł za tydzień, a już za nieco ponad 1000 zł można kupić skipass na cały sezon na wszystkie stacje, bo zarządza nimi jeden operator – mówi w rozmowie z WP Wojciech Majeran z BrandBridge.eu, zakochany w nartach w Gruzji – No i natura. Piękno gór oraz stoki, które nie są sztucznie naśnieżane. Dzięki korzystnemu mikroklimatowi i ośrodkom na wysokiej wysokości Gruzini korzystają z dobrodziejstw natury – tłumaczy.

Mało kto wie, że w Albanii znajduje się jedno z najbardziej dogodnych i malowniczych miejsc do uprawiania sportów zimowych. Chodzi o Dolinę Valbony, położoną w okręgu Tropoja na północy Albanii. Wyjątkowość tego miejsca polega na tym, że w wiosce nie znajdziemy sklepów czy stacji benzynowych, a na stokach nie będzie ani wyciągów, ani ekip ratowniczych. Tylko my i dzika natura. Dolina Valbony znajduje się zaledwie trzy godziny drogi od ośrodka Lalzit Bay Resort and Spa.

Resort został zaprojektowany przez Kanadyjczyków, a sprzęt sprowadzono z Austrii – wszystko jest nowoczesne i dobrze przemyślane. Trasy wytyczono na stokach trzech gór: Bukowelu, Czarnej Klewy i Dowgi. Trasy nie są bardzo oblegane, więc nie ma kolejek do wyciągów. W ośrodku działa spa z basenem zewnętrznym, lodowisko, kręgielnia, wypożyczalnie sprzętu, restauracje, sklepy, kluby. Jest także pijalnia wód mineralnych. Na gości czeka 7 hoteli hoteli o wysokim lub bardzo wysokim standardzie. Ceny są o ok. 30 proc. niższe niż w polskich górach.

Ośrodek w Darbandsar jest jednym z najnowocześniejszych w islamskiej republice. Władze Iranu liczą na to, że z roku na rok będzie przyjeżdżać tam coraz więcej obcokrajowców. Ci jednak, zanim się do tego kraju wybiorą, powinni pamiętać nie tylko o obostrzeniach, ale i ostrzeżeniach wydanych przez MSZ. Od początku 2020 r. na Bliskim Wschodzie utrzymuje się bardzo napięta sytuacja polityczna, która może wpływać negatywnie na bezpieczeństwo przebywających tam osób.

O wizę należy ubiegać się co najmniej miesiąc wcześniej. Koszt jej wyrobienia to ok. 200 zł (50 euro). Trzeba się też liczyć z tym, że nie każdy otrzyma pozwolenie na wjazd do kraju – nie można posiadać w paszporcie pieczątki z Izraela, być dziennikarzem oraz odwiedzać Iranu ponownie po niedawnej wizycie.