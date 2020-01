Zasada "dowód za narty" wciąż aktualna. Ustrzeż się przed kradzieżą tożsamości

Ryzyko związane z kradzieżą tożsamości wciąż nie dociera do właścicieli wypożyczalni sprzętu narciarskiego. I w tym sezonie nie brakuje miejsc, w których narty wypożyczymy wyłącznie "na dowód". Zostawianie tak ważnego dokumentu na stoku może mieć przykre konsekwencje.

Kopiowanie, skanowanie, bądź fotografowanie cudzego dowodu tożsamości powinno być surowo zakazane. Dostęp do danych osobowych osoby trzeciej może w bardzo prosty sposób uczynić z niej tzw. "słupa" i posłużyć do zaciągnięcia na nią pożyczki lub kredytu.

Urząd Ochrony Danych Osobowych przestrzega przed nieprzemyślanym udostępnianiem swoich danych: "urzędy czy firmy – np. gdy zawieramy umowę lub załatwiamy urzędową sprawę – mają prawo zażądać wglądu do niego (dowodu osobistego – red.), aby potwierdzić nasze dane. Nie powinny jednak go kopiować, a my godzić się na takie praktyki." – czytamy na portalu "Bankier.pl".