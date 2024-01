Narty we włoskim kurorcie. "Warto się szarpnąć"

Sezon narciarski trwa w najlepsze. Wielu fanów białego szaleństwa z Polski decyduje się wyjechać na narty do Włoch. Jednym z popularnym kurortów w tym kraju jest Livigno. - W wysokim sezonie jednodniowy skipass kosztuje 65 euro (ponad 280 zł), więc jest to dosyć imponująca kwota. Ceny instruktorów są różne, ale płacąc za lekcje dostajemy coś znacznie więcej. Najczęściej instruktorami są lokalsi, którzy są skarbnicą wiedzy na temat regionu, więc jest to coś, na co warto się szarpnąć - mówiła w programie "Newsroom WP" Basia Żelazko, dziennikarka Wirtualnej Polski.

