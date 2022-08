Nie ma cukru w dalmatyńskim złocie

Pag: nagradzana wyspa

Jeżeli istnieje wyspa, która może kojarzyć się z solą, to jest nią z pewnością Pag. Wraz ze swoimi unikatowymi warunkami klimatycznymi i słonym powietrzem, które odgrywają rolę w procesie powstawania znanego sera z wyspy Pag (laureata licznych międzynarodowych nagród), jak również cenionej jagnięciny z wyspy Pag.Historia solanek na wyspie Pag zaczyna się najpóźniej w 999 roku, a połączenie wyspy z tym naturalnym białym darem można poznać w niewielkim, ale bogatym w informacje muzeum soli w Pagu. Połączenie sera i kwiatu soli to świetna pamiątka. Dlatego weź głęboki wdech tego słonego powietrza, będzie potrzebny po tym, jak zobaczysz wszystkie widoki, które oferuje Pag, a zapierają one dech w piersiach.