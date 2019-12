WP Turystyka Poczta WP Pilot Program TV Menu Wakacje.pl

Wakacje.pl Nocowanie.pl

Nocowanie.pl Plaże

Plaże Wyspy

Wyspy Egzotyka

Egzotyka W Podróży

W Podróży Miasta

Miasta Weekend

Weekend Poza miastem

Poza miastem Z dziećmi

Z dziećmi Aktywnie

Aktywnie Porady

Porady Ludzie

Ludzie Wideo

Wideo Zobacz inne

Zobacz inne Najnowsze

Najnowsze Popularne Wideo + 3 tunezjawyspydjerba Monika Sikorska 4 godziny temu Nie siedź w hotelu! "Tunezja ma do zaoferowania więcej niż hotel all-inclusive" Djerba to największa wyspa Afryki Północnej. Wybierają ją zarówno spragnieni plaży i słońca turyści, co miłośnicy eksplorowania miejskich... Rozwiń Jestem na drzewie drugi raz w tym … Rozwiń Transkrypcja: Jestem na drzewie drugi raz w tym roku i muszę powiedzieć że Nawet to miejsce jest To jest takie połączenie Kultury Żydowskiej afrykańskiej berberyjskiej arabskiej to jest Takie miejsce w Która jest taką totalną tak możesz sobie chodzić tymi uliczkami gubić się i po prostu odkrywasz miejsca które Piękna i bardzo artystyczna Dżerba When were travelling Black horse Egzo Start Fakt radzi cena Ben Hardy Long Hobby Endo Batory Szarlota Bykowski Architecture is very Powiedz jak oceniasz Tunezja jako kierunek Promujesz promujesz to miejsce zdecydowanie promuje to miejsce ale z jednym Jedzie do Tunezji mniejszy Szkota Naprawdę Oczywiście hotel super Ale zobacz też prostu zobacz zabytki Zobacz kulturę Zobacz sztukę przejście uliczkami Poznaj ludzi zjedz jedzenie Naprawdę Tunezja ma wiele więcej do zaoferowania Tylko hotel all inclusive to jest naprawdę piękne magiczny kraj z ogromną historię Zofipole To drzewa i Darwin grille nada nada Circulation Filmweb selfie Covey Field Be Feel free to to no to właśnie Can go to Menu Big zajebał ci za odesłany na Afrykę Street Art in German Important and Island Stolarz Global link poniżej Taras Sobie podejdę Come relaks Treatment with Seawater Bartek ty poniekąd jesteś Colina Specjalna kuchnię i myślę że da się dobrze się znasz powiedz Smakuje ci lokalna tunezyjska kuchnia słuchaj byłem w tym nazwisku mnie też rok temu więc miałem dużo Żeby bardzo fajnie Tą kuchnię To wszystko do mnie To wszystko jakby powoduje że ja chcę tutaj być Szczególnie że na pewno Otworzył tutaj restauracje to myślę że zrobiłam i nie mam furorę Byte techniczne aspekty gotowania tutaj nie są za bardzo zachowane Na pewno porównania 100 do poziom europejski Co to jest kilka leveli w dół Więc myślę że jakbym nie wiem w tym Nawet na djerbie otworzył jakąś fajną knajpę z dobrym jedzeniem Miał swój domek gdzieś obok to to mógłby być taki mój drugi dał jak tylko szczerze Tunezja Piaszczyste plaże i wszystkich zapraszam do Tunezji Super Zapraszam na djerbę Wyjątkowo i tak