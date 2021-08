Nie tylko Chorwacja. Idealny kierunek na urlop samochodem

Urlop na Węgrzech staje się coraz bardziej popularny wśród Polaków. Na miejsce można dolecieć z Polski w półtorej godziny lub dojechać w ok. 7 godzin samochodem (w zależności od tego, skąd startujemy). To krócej niż do Chorwacji! Na tę drugą opcję zdecydowała się dziennikarka WP Aleksandra Hangel, która w programie Newsroom opowiedziała o kosztach takiej wycieczki i o tym, jak wyglądała trasa. - Nie byliśmy kontrolowani ani razu - wspomina.