Nie tylko Rzym. Co można zwiedzić podczas włoskiego city breaku?

Rzym to idealne miasto do odwiedzenia jesienią. Jest nie tylko po brzegi wypełnione atrakcjami turystycznymi, ale stanowi także dobrą bazę wypadową do innych miejsc. - Neapol jest świetnym celem, a jeśli wybierzemy najszybsze połączenie, jedziemy pociągiem tylko godzinę. Można także zobaczyć Pompeje i wulkan Wezuwiusz - mówiła w programie "Newsroom WP" Iwona Kołczańska, dziennikarka WP Turystyka. Dodała również, że bilet na pociąg z Rzymu do Neapolu kosztuje zaledwie 10,9 euro (ok. 48 zł).