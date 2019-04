Nie tylko zwierzęta morskie. Ludzkie ciała wypełnione plastikiem.

"Rocznie w oceanach ginie ponad milion zwierząt" – alarmuje WWF. W internecie krążą zdjęcia z martwymi wielorybami, wypełnionymi śmieciami. Nowa kampania uświadamia, że również pływanie z mikroplastikiem grozi śmiercią człowiekowi.



Według WWF na całym świecie w ciągu roku ponad 8 milionów ton plastiku ląduje w morzach i oceanach. "To tak, jakby wyrzucać do nich co minutę zawartość jednej śmieciarki" - tłumaczy fundacja.