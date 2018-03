Morze plastiku. Nurek pokazał wstydliwą stronę rajskiej wyspy

Opakowania po żywności, torby plastikowe czy butelki. To nie wysypisko śmieci, a odpady, jakie można znaleźć na plażach i w wodach okalających indonezyjską wyspę Bali. Brytyjski nurek pokazał szokujące obrazy z turystycznego raju.

Bali i okoliczne wyspy uznawane są za najlepsze miejsce na wakacje w całej Indonezji . Nazywane są Klejnotami Tropików czy Wyspami Bogów – w folderach magazynów podróżniczych zachwycają pięknymi krajobrazami, białymi plażami i lazurową wodą. Z tego też względu odwiedza je rocznie ok. 8 mln turystów. Jednak urlopowicze, poza pieniędzmi, zostawiają też na wyspach tony śmieci , z którymi lokalni urzędnicy ewidentnie nie potrafią sobie poradzić. To, jak ogromnym problemem są odpady, uwiecznił na filmiku brytyjski nurek, który pływał w wodach pomiędzy Bali i Nusa Penida .

To wyspiarskie państwo, zamieszkałe przez 261 mln osób, produkuje rocznie ok. 400 kg śmieci na osobę. Dla porównania, przecięty Polak przyczynia się do powstawania w ciągu 12 miesięcy ok. 315 kg nieczystości.