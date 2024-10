Nie warto zabijać rekinów. "Turystyka może przynieść miliony dolarów"

Rekiny są cenione ze względu na swoją wartość ekonomiczną. Wielu ludzi ceni ich mięso oraz płetwy. Badacz zwraca uwagę na to, abyśmy docenili przede wszystkim ch wartość turystyczną. - Turystyka podbija ekonomię i pozwala zarabiać na życie małym społecznościom i żyć szczęśliwie bez redukowania populacji rekinów. Badania pokazują, że ich obecność, zwłaszcza w pobliżu raf kolorowych, na całym świecie spada o ok. 20 proc. Co najmniej połowa z nich jest w tarapatach. Dlatego musimy znaleźć sposób, na to, żeby ludzie zaczęli doceniać rekiny nie tylko ze względu na ich mięso i płetwy – mówi w rozmowie z WP Dr Mike Heithaus, biolog, specjalista w dziedzinie rekinów.