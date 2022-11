Nie wpuścili jej na pokład samolotu. Miała usłyszeć, że jest za duża

Nie wpuścili jej do samolotu. "Jestem gruba, ale taka sama jak inni"

Jak czytamy we wpisie, we wtorek - 22 listopada - Juliana Nehme nie została wpuszczona do samolotu linii Qatar Airways lecącego z Bejrutu do Doha, gdzie miała przesiąść się na kolejny lot, już do brazylijskiego Sao Paulo. - Odmówili mi prawa do podróżowania. Jestem bezradna i zdesperowana, pomóżcie mi. Nie chcą pozwolić mi wejść na pokład, bo jestem gruba. To wstyd dla takiej firmy jak Qatar Airways, żeby pozwalać na taką dyskryminację. Jestem gruba, ale taka sama jak inni - mówiła rozgoryczona 38-latka w nagraniu, które opublikowała w mediach społecznościowych.