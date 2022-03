Nielegalne rajdy po rezerwatach. Leśnicy ostrzegają i apelują

Hałas to nie jedyny problem

Niestety, zdaniem rzecznika, moda na jazdę takimi pojazdami po lasach jest coraz większa. - Działania instytucji zajmujących się ochroną przyrody niestety już nie wystarczają. Nie wszędzie jest możliwe zablokowanie wjazdu do rezerwatu, a tablice informacyjne często są niszczone. Dlatego ważne jest zaangażowanie lokalnych społeczności oraz turystów, którzy widząc proceder mogą zgłosić to policjantom lub Straży Leśnej. Apelujemy: jeśli jesteś świadkiem nielegalnego wjazdu do rezerwatu - reaguj - tłumaczy.