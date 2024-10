Niesamowite, co działo się w Kluszkowcach. "Dosłownie morze owiec"

To dopiero druga edycja, a już zapowiada się turystyczny hit na kolejne lata. W sobotę 19 października w Kluszkowcach odbył się redyk, w ramach którego przeszły ponad dwa tysiące owiec. To o ok. 500 więcej niż w Szczawnicy, gdzie tydzień temu odbył się najpopularniejszy redyk na Podhalu. - Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem baców i juhasów - mówi w rozmowie z WP Aneta Czorsztyn, wójt gminy Kluszkowce. - Dosłownie było pienińskie morze owiec.

