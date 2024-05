Nietypowa stolica w Europie. Wyjątkowa atmosfera i polskie akcenty

Tirana wyróżnia się na tle innych europejskich stolic, m.in. brakiem starówki. Nie oznacza to jednak, że miasto nie oferuje ciekawych atrakcji. - Nie spodziewałam się wiele, ale muszę przyznać, że przekonałam się do tego miasta. Jeśli nastawiamy się na zwiedzanie zabytków, to nie jest dobre miejsce, natomiast jest to miasto z wyjątkową atmosferą, gdzie mamy mnóstwo ciekawych, klimatycznych knajp. Poza tym Tirana jest miastem bardzo zielonym, co mnie zaskoczyło - przyznała Iwona Kołczańska, dziennikarka WP Turystyka, w programie "Newsroom WP". Będąc w stolicy Albanii, warto odwiedzić bunkier przeciwatomowy, muzeum Envera Hodży ze słynną wieżą oraz przespacerować się ulicą naszego rodaka.

