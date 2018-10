"Niezdarny, żarłoczny i olśniewający". Pijany gołąb ptakiem roku w Nowej Zelandii

Organizacja ekologiczna "Forest & Bird" wybrała właśnie "Ptaka Roku". Został nim kereru, znany również pod nazwami gołąb maoryski i garlica maoryska. Potocznie określa się go pijanym gołębiem.



Przedstawicieli tego gatunku można zobaczyć w nietypowych sytuacjach, gdy zachowują się nieporadnie i zabawnie. Przyczyną tego jest to, że ptaki te żywią się sfermentowanymi owocami, które oddziałują na nie tak, jakby wypiły kilka kieliszków wysokoprocentowego alkoholu.

Jak donosi amerykański "Newsweek" zdarzają się sytuacje, gdy przedstawiciele tego gatunku, muszą być zabierani do rezerwatów, gdzie trzeźwieją pod okiem weterynarzy. W 2010 r. do rezerwatu ptaków w Whangarei trafiło ok. 60 gołębi maoryskich, które zjadły za dużo sfermentowanych owoców guawy.