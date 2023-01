Nieziemska jazda na nartach, czyli cztery dni w austriackim Tyrolu

Czasu było niewiele, ale wiedziałam, że jedno miejsce po prostu muszę zobaczyć — Pałac lodowy Natur Eis Palast w pobliżu platformy widokowej Gefrorene Wand (3250 m n.p.m.) na lodowcu Hintertux. Wejście do tej lodowej krainy jest zupełnie niepozorne. Nieładne drzwi ukryte w grubej warstwie śniegu leżącej na zboczu lodowca. Jednak to, co się kryje za drzwiami, to prawdziwe cudo natury. Fantazyjne formy lodowe pięknie podkreślone przez barwne światła, wąskie lodowe korytarze i polodowcowe jezioro, po którym można się przepłynąć niewielką łódką, robią piorunujące wrażenie.