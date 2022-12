Dużo słońca, zupa z siana i sanki. Oto Południowy Tyrol

Bolzano, czyli stolica regionu

Jeśli chcecie choć jeden dzień spędzić poza stokiem narciarskim, to warto postawić na Bolzano, czyli stolicę Południowego Tyrolu uważaną za jedno z najlepszych miejsc do życia we Włoszech. Spacerując po wąskich uliczkach tego 106-tysięcznego miasta, można zapomnieć, że jesteśmy w ojczyźnie pizzy, bo zdecydowanie częściej usłyszymy język niemiecki. Początki Bolzano to XII wiek, więc zabytków tam nie brakuje. To między innymi gotycka katedra oraz dwa zamki. Oprócz tego zdecydowanie warto odwiedzić Muzeum Archeologiczne, w którym znajduje się mumia Ötziego, czyli "człowieka lodu" zmarłego ok. 3300 p.n.e.