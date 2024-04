Niezwykła wyspa w Europie. Jeden dzień to za mało

Gozo to druga co do wielkości wyspa archipelagu Wysp Maltańskich. Choć jest mniejsza niż np. Zakopane (ma zaledwie 67 km kw.), to ma sporo do zaoferowania. Na miejscu jest mnóstwo różnorodnych miejsc, które warto odwiedzić, m.in.: megalityczna Świątynia Ggantija, bazylika i sanktuarium Ta’ Pinu, skalny most Wied il-Mielaħ czy miasta Rabat i Xlendi. Na Gozo można się dostać promem z Malty, a na Maltę samolotem z wielu polskich miast. Loty w dwie strony da się zarezerwować za ok. 300 zł.

Rozwiń