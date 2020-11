Niezwykłe wideo spod Kasprowego Wierchu. Nie można oderwać wzroku

Polskie góry, dwójka przyjaciół i zamarznięte stawy. Do tego muzyka i przepis na niesamowite wideo gotowy. W sieci pojawił się krótki film, na którym Magdalena Wójcik i Stefano Silvino tańczą niedaleko Kasprowego Wierchu. "Boże, jakie cudo" - komentują internauci.

Od kilku dni przez facebooowe walle i instagramowe stories polskich tancerzy przewija się jedno wideo. Magdalena Wójcik i Stefano Silvino tańczą w Tatrach. Przez 45 sekund (bo tyle trwa) po prostu nie można oderwać od nich wzroku.

Tańczą na zamarzniętym stawie

- Poczuliśmy potrzebę, by odpocząć i wyjechać z miasta, więc postanowiliśmy pochodzić po górach - mówią w rozmowie z WP Magdalena i Stefano.

Byli m.n. na Świnicy i Kasprowym Wierchu. Nie mieli planu, by tańczyć w górach, ale przy stawach niedaleko wyciągu na Kasprowy nagle ich olśniło. - Pomysł z nagraniem wideo wyszedł bardzo spontanicznie. Wydawało nam się, że zobaczyć półnagie ciało na tle natury, to mogłoby być coś pięknego, też w jakimś sensie romantycznego - opowiada Magdalena. - Spróbowaliśmy najpierw jak dzieci poślizgać się na zamarzniętym stawie i okazało się, że wychodzi z tego bardzo ciekawy ruch.

Stefano Silvino Magdalena Wójcik (Stefano Silvino)

Na wideo widać, że tańczyli w butach, ale z gołymi nogami. Magdalena i Stefano przyznają, że aby to zrobić, trzeba było wyjść ze strefy komfortu. Temperatura wynosiła 1 st. C. - Przecież było bardzo zimno i bez kontroli ruchów i techniki można było zrobić sobie po prostu krzywdę - opowiada tancerka.

Wideo (widoczne poniżej) zatytułowali "For the people who are scared to be lonely" (ang. "Dla ludzi, którzy boją się samotności"). Ma być takim oddechem i momentem na przemyślenie dla ludzi, którzy w dzisiejszych czasach trochę się pogubili.

For people who are scared to be lonely

- To po prostu było takie piękne, proste i romantyczne. Jedziesz w góry, wyobrażasz sobie jakiś obraz, np. taniec na lodzie i to po prostu robisz - opowiada Magdalena. - Może właśnie kreatywność jest lekiem na samotność? A może ktoś, kto obejrzał nasz filmik, chociaż przez chwilę poczuł się dobrze? Tak jakby z nami oddychał tym zimnym powietrzem?

Wideo udostępnili w mediach społecznościowych na różnych profilach. Pod każdym są komentarze pełne zachwytu. "Boże, jakie cudo", "przepiękne", "wow" - to tylko kilka z komentarzy.

Magdalena Wójcik i Stefano Silvino

Magdalena Wójcik i Stefano Silvino szerszej publiczności znani są jako uczestnicy programu You Can Dance. Magda była finalistką 6. edycji, a Stefano zwycięzcą 9. Obecnie pracują nad spektaklem "Boska komedia" dla Teatru Tańca Zawirowania, którego choreografem jest Elwira Piorun.

Magdalena Wójcik Stefano był zachwycony widokami podczas weekendowego wypadu w góry (Magdalena Wójcik)

Ponadto Stefano uczy w różnych szkołach tańca. Magda prowadzi zajęcia i warsztaty, a po zakończeniu projektu w Teatrze Tańca Zawirowania od razu wyjeżdża na kolejny do Monachium.

