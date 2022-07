Niezwykłe zjawisko. Na Morzu Bałtyckim zaobserwowano rząd trąb wodnych

Trąba wodna a lądowa

Kiedy trąba lądowa dostaje się nad wodę, to zmienia się w trąbę morską - jest więc jej odpowiednikiem. Jednak - w przeciwieństwie do trąby powietrznej - do powstania nie potrzebuje superkomórki burzowej. Najczęściej prędkość wiatru wokół leja wynosi około 100-120 km na godz.