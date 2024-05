Niezwykły region, pomijany przez turystów. "Tłumów na pewno nie będzie"

Pałuki to region Polski, z którym kojarzy się głównie Biskupin. Jak się okazuje, ma on znacznie więcej do zaoferowania. - To bardzo ciekawy region na pograniczu Wielkopolski i Kujaw. Są niesamowite, bo nieznane i tłumów turystów na pewno tam nie będzie - powiedział Klaudiusz Michalec, prowadzący program "W Polskę na weekend". Tam znajduje się także miejscowość, która nazywana jest "Polską Chorwacją". - Piechcin, czyli miejsce z turkusową wodą, która niesamowicie wygląda w słońcu. Tam można także nurkować. Wcale nie trzeba jechać do Egiptu, czy na Cypr. Tam rzeczywiście do zawodów przygotowują się różne osoby - dodał w programie "Newsroom WP".